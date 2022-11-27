UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США выделили уже $20 млн на поддержку украинской зерновой инициативы – посол

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2022, 17:10
США выделили уже $20 млн на поддержку украинской зерновой инициативы – посол - Фото
Бриджит Бринк и Александр Кубраков в Одесском порту (Фото - Twitter Ambassador Bridget A. Brink)

Белый Дом передал $20 млн через Агентство США по международному развитию (USAID) для поддержки инициативы Grain from Ukraine. Об этом написала в Twitter посол США Бриджит Бринк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости   

"Пока Россия использует продовольствие как оружие, президент Владимир Зеленский и Украина принимают меры, чтобы снизить продовольственную опасность, вызванную войной России. $20 млн поддержки США от USAID через Всемирную продовольственную программу уже помогают доставлять зерно из Украины тем, кто в нем больше всего нуждается", – написала Бринк.

  • 15 ноября Зеленский на G20 презентовал гуманитарную программу Grain from Ukraine, которая предполагает прямые закупки украинского экспортного зерна и передачу его нуждающимся странам Африки и Азии.  

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
usaid посол сша бриджит бринк зерновая инициатива Grain from Ukraine
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 