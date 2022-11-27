США выделили уже $20 млн на поддержку украинской зерновой инициативы – посол

Белый Дом передал $20 млн через Агентство США по международному развитию (USAID) для поддержки инициативы Grain from Ukraine. Об этом написала в Twitter посол США Бриджит Бринк.

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"Пока Россия использует продовольствие как оружие, президент Владимир Зеленский и Украина принимают меры, чтобы снизить продовольственную опасность, вызванную войной России. $20 млн поддержки США от USAID через Всемирную продовольственную программу уже помогают доставлять зерно из Украины тем, кто в нем больше всего нуждается", – написала Бринк.

15 ноября Зеленский на G20 презентовал гуманитарную программу Grain from Ukraine, которая предполагает прямые закупки украинского экспортного зерна и передачу его нуждающимся странам Африки и Азии.

26 ноября прошел учредительный саммит инициативы Grain from Ukraine. Зеленский сообщил, что на нем для этой программы было собрано $150 млн.

Сергій Бережний

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