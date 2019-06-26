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26.06.2019, 06:13

США выделят Украине $4 млн на улучшение защиты военных складов

США выделят Украине $4 млн на улучшение защиты военных складов - Фото
Фото: pixabay.com

Меморандум предусматривает выделение $4 млн в течение двух лет

Правительство США и Украина 25 июня подписали меморандум, который предусматривает выделение $4 млн дополнительных средств для повышения защиты военных складов на территории Украины. Об этом сообщили во вторник в Государственном департаменте США, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты и Украина подписали меморандум о взаимопонимании относительно управления запасами обычного оружия", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Документ утвердили подписями помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер с и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Русланом Нимчинским.

Меморандум предусматривает выделение в течение двух лет $4 млн для повышения уровня безопасности военных складов с боеприпасами на территории Украины. Как отметили по этому поводу в Госдепартаменте США, это приблизит Украину к стандартам НАТО.

В американском ведомстве также напомнили, что с 2004 по 2018 годы США инвестировали около $40 млн в качестве поддержки Украины в решении проблемы наследования от СССР большого количества обычных вооружений и боеприпасов.

11 мая 2018 года сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине дополнительную помощь в размере $125 млн для Донбасса и территорий, которые пострадали от российских агрессивных действий.

 

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Теги: Украина, США, госдеп, помощь
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