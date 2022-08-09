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США выделят Украине $89 млн на разминирование территории

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 22:48
США выделят Украине $89 млн на разминирование территории - Фото
Госдепартамент США, Вашингтон (фото: Mike Theiler/ЕРА)

Государственный департамент США намерен выделить $89 млн на поддержку усилий Украины по разминированию своей территории, поскольку из-за войны страна столкнулась с "одной из самых серьезных проблем с наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами за последние десятилетия", заявил во вторник представитель Госдепартамента, сообщает CNN.

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Помощь пойдет на финансирование 100 команд по разминированию, которые будут работать "в районах с наибольшим уровнем загрязнения" в течение следующего года.

Также, по словам чиновника, Соединенные Штаты предоставят обучение и оборудование командам по разминированию.

$89 млн пойдут не напрямую правительству Украины, а неправительственным организациям и подрядчикам, которые работают с правительственными командами.

"Нам известно, что Россия использует множество различных типов кассетных боеприпасов", – сказал чиновник, отметив заявление МИД Украины о том, что "российские силы намеренно прячут взрывчатку в игрушках и блестящих предметах, чтобы привлечь внимание детей".

"Это ужасающее использование самодельных взрывных устройств российскими войсками напоминает тактику ИГИЛ в Сирии", – сказал представитель Госдепа.

Он также сослался на заявление украинского правительства о том, что 160 000 квадратных километров территории могут быть загрязнены наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Однако чиновник отметил, что точные масштабы минного загрязнения трудно определить, поскольку война с Россией продолжается.

"Думаю, можно с уверенностью сказать, что это вызов, с которым Украина будет сталкиваться десятилетиями", – сказал он.

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Вадим Ребрина
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Госдепартамент США помощь разминирование
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