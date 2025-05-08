Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

США заключили торговое соглашение с Великобританией – пока с единственной страной, против которой были введены пошлины. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

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"Учитывая нашу многолетнюю историю и общую преданность, для нас большая честь, что именно Великобритания стала нашим первым соглашением, о котором мы объявили", – написал глава Белого дома.

По его словам, это "полное и всеобъемлющее" соглашение, которое укрепит отношения между Вашингтоном и Лондоном на многие годы в будущем.

Премьер Британии Кир Стармер, как передает Bloomberg, отметил, что соглашение базируется на "чрезвычайно важных" сталелитейной, алюминиевой и автомобильной промышленности, но остаются детали, которые еще нужно согласовать.

На сайте британского правительства сообщается, что соглашение предусматривает снижение американских пошлин на автомобили из Великобритании с 27,5% до 10% и полную отмену 25% пошлины на сталь и алюминий.

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Белый дом сообщил, что соглашение предусматривает значительное расширение доступа к рынку Великобритании, что создает возможности для экспорта американских товаров на $5 миллиардов.

2 апреля 2025 года Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса и для решения этой проблемы решил ввести универсальный тариф размером 10% на все импортные товары из всех стран.

Решение американского президента привело к тому, что фондовый рынок США в течение 3-4 апреля потерял около $6,6 триллиона. Это стало величайшим двухдневным обвалом в его истории.