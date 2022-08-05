ССО "Азов" показали видео успешного стрелкового боя с оккупантами в лесополосе
Силы спецопераций "Азов" опубликовали видео успешной операции по штурму замаскированных в лесополосе позиций российских оккупантов.
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Сначала разведгруппа тщательно проверила местность. После этого отработали штурмовики. В ходе операции бойцы ССО "АЗОВ" оцепили группу, численностью около 10 человек.
По словам азовцев, оккупанты рассчитывают на поддержку бронетехники или артиллерии. Когда доходит до боя "кость в кость", они не выдерживают морально, "сливаются".
"Потому что мы дома, на своей земле, мы ее отбиваем. А они – никто и не хотят дохнуть за эту землю", – сказал боец с позывным "Хмурый". В том бою он получил ранение.
После предложения сдаться оккупанты начали бежать. По ним отработали ВОГами из дронов. Результат – двухсотые и пленные. Более подробно смотрите в видео.
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