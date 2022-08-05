UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ССО "Азов" показали видео успешного стрелкового боя с оккупантами в лесополосе

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 20:47
ССО
Скриншот с видео

Силы спецопераций "Азов" опубликовали видео успешной операции по штурму замаскированных в лесополосе позиций российских оккупантов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сначала разведгруппа тщательно проверила местность. После этого отработали штурмовики. В ходе операции бойцы ССО "АЗОВ" оцепили группу, численностью около 10 человек.

По словам азовцев, оккупанты рассчитывают на поддержку бронетехники или артиллерии. Когда доходит до боя "кость в кость", они не выдерживают морально, "сливаются".

"Потому что мы дома, на своей земле, мы ее отбиваем. А они – никто и не хотят дохнуть за эту землю", – сказал боец с позывным "Хмурый". В том бою он получил ранение.

После предложения сдаться оккупанты начали бежать. По ним отработали ВОГами из дронов. Результат – двухсотые и пленные. Более подробно смотрите в видео.

Читайте также: "Мы расцениваем удар по Еленовке как акт публичной казни" – заявление полка "Азов" видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Азов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 