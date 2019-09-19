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Стадник назначен новым главой Николаевской ОГА: кто он и откуда

Стадник назначен новым главой Николаевской ОГА: кто он и откуда - Фото
Скриншот из видеозаписи
19.09.2019, 11:48

Президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Богдан не приехали на презентацию нового председателя НикОГА

Сегодня, 19 сентября, в Николаеве представили нового главу местной облгосадминистрации Александра Стадника. Чиновника представил коллективу помощник президента Андрей Ермак.

Одновременно с этим на сайте президента появился указ №707/2019 о назначении Стадника.

По словам Ермака, у президента от нового руководителя области "в течение месяца" ждут программу, как восстановить местные дороги, а также ожидают результатов в борьбе с коррупцией.

Стадник родился в 1977 году в поселке Смолино Маловисковского района Кировоградской области, отучился в Киевском университете внутренних (специальность - "правоведение"), после чего работал в налоговой. Был и. о. главы налоговой инспекции Днепровского района Киева, откуда уволился в 2017 года.

Ранее, по данным электронной декларации, он был одним из кандидатов на должность губернатора Одесской области.

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Николаев Александр Стадник
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