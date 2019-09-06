Стали известны официальные спонсоры Слуги народа

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партии Слуга народа перед выборами пожертвовали 90 млн грн. Официально партию финансировали адвокаты, частные компании и общественная организация Команда Зе. Об этом сообщает Слідство. Інфо со ссылкой на финотчет партии.

Из этих 90 млн грн 42,8 млн перечислили на счет СН физические лица, 44,6 млн грн – компании.

Из 52 доноров физических лиц 11 – адвокаты. Суммарно они профинансировали Слугу народа на 6,5 млн грн.

Один из адвокатов - основатель бюро Kachura Lawyers Александр Качура - стал депутатом Рады по списку партии. Перед выборами он поддержал ее на 1,2 млн грн. Сейчас Качур также назначен внештатным советником главы ОП Андрея Богдана.

0,5 млн грн пожертвовал Слуге народа Николай Ценов, который во времена президентства Виктора Ющенко работал первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

Также донором партии стал председатель церковного комитета УПЦ КП из села Белоберезка Ивано-Франковской области Владимир Глодовьюк. Он перечислил СН почти 300 000 грн.

Созданная в январе 2019 г общественная организация Команда Зе пожертвовала в избирательный фонд Слуги народа 3 млн грн. Организацией руководил Александр Корниенко, который также был главой избирательного штаба СН. Сейчас он депутат Рады.

Корниенко сказал, что Команде Зе жертвовали деньги "разные физические лица со всей страны".

Частные предприятия. Более 3 млн грн Слуге народа перечислила компания Олбо-К из города Узина Киевской области. Номер телефона фирмы больше не обслуживается.

Компании Правис тайм и Инокс сервис перечислили 7,3 млн грн. Обе зарегистрированы в Черкассах. Их руководитель Юрий Даниленко отказался что-либо комментировать журналистам.

Киевские компании Ветек-Киев и Ставрайс перечислили всего более 6,6 млн грн. Владелец обеих фирм Василий Ставский при этом утверждает, что никаких взносов его компании не делали.

Компания Эко Лидер перечислила Слуге народа почти 4 млн грн. Ее телефоны также, по данным журналистов, отключены.

Кроме того Слуге народа пожертвовали 5 млн грн компании Раевит и Милагро Украина, которые, по данным Слідство. Інфо, фигурируют в уголовном производстве. Основатель Милагро Украина якобы организовал деятельность конвертационного центра.

Одесские фирмы Амбра Импекс и Барака трейдинг перечислили Слуге народа более чем 6 млн грн. Журналисты отмечают, что эти компании также фигурируют в уголовном производстве.

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