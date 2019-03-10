Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.03.2019, 21:21

Стало известно, кого поддержит Меджлис на выборах президента

Стало известно, кого поддержит Меджлис на выборах президента - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Меджлис призвал граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированного Крыма, принять участие в выборах

Реклама
Реклама

Меджлис крымскотатарского народа поддержал кандидата в президенты Петра Порошенко на выборах. Соответствующее решение обнародовал глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"После официальной регистрации Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины решение, ранее принятое "за основу" было направлено членам Меджлиса для внесения ими возможных дополнений и изменений. С их учетом решение было принято и подписано 27 февраля", - сказал Чубаров.

Реклама

В документе отмечается, что члены Меджлиса "решили выразить поддержку действующему президенту и призвали граждан поддержать его кандидатуру голосованием для избрания президентом на новый срок".

Они призвали граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированного Крыма, принять участие в выборах на участках, расположенных на материковой части Украины.

19 февраля 2019 года Чубаров заявлял, что Порошенко ждут проекта изменений в Конституцию по Крыму. 

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, меджлис, Рефат Чубаров, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 