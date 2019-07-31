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Стало известно, кому и сколько Слуга народа заплатила за агитацию

Стало известно, кому и сколько Слуга народа заплатила за агитацию - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
31.07.2019, 18:47

43,2 миллиона заплатили предприятиям, входящим в медиахолдинг 1 + 1 Media

На избирательную кампанию партия "Слуга народа" собрала 114,65 миллиона гривень. 81% этих средств потратили на телерекламу. Об этом свидетельствует окончательный финансовый отчет об использовании средств избирательного фонда, который проанализировало движение ЧЕСНО.

Там отметили, что конкретные доноры станут известны в ноябре, когда партия подаст в НАПК финансовый отчет за третий квартал 2019 года.

93 млн грн Слуга народа потратила на агитацию на телевидении. Из них до 43,2 миллиона заплатили предприятиям, входящим в медиахолдинг 1 + 1 Media, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Телеканалы ICTV, Новый канал и СТБ получили чуть более 19,7 млн грн, ТРК Украина - 16,6 млн грн, Интер - 16,3 млн грн.

При этом в ЧЕСНО отметили, что расходы на рекламу в Facebook партия отразила, вероятно, не до конца.

"По данным Библиотеки рекламы Facebook, только с официальной страницы Слуга народа с начала июня потратили более 57 000 долларов. В гривнях это почти 1,5 млн", - говорится в сообщении.

Но в финотчете партия показала, что вложила в интернет-рекламу полмиллиона гривен. Из них 332 000 отдали ФЛП Елене Брензей, которая является соучредителем ОО Команда Зеленского.

Остальные деньги потратили на рекламу и агитацию на сайтах.

Кампанию Зеленского во втором туре президентских выборов на 100% финансировала партия Слуга народа. В период 7-13 апреля она перечислила в избирательный фонд Зеленского 45 млн грн. За оба тура выборов Зеленский официально насобирал около 147 млн грн.

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Слуга народа выборы реклама агитация финансирование
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