Стало известно, кто будет модерировать дебаты

Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж LIGA.net)

Дебаты между кандидатами в президенты на НСК Олимпийский будут модерировать глава правления Суспільного радио, ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк. Об этом Hromadske сообщил спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Фроляк будет работать на сцене Зеленского, Куликов – на сцене Порошенко.

Реклама

Сегодня, в 19:00 начнутся между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Каждый кандидат будет находится на своей сцене, зрители также разделены на секторы. На стадионном формате дебатов настоял Зеленский. При этом на предусмотренные законом теледебаты в студию Суспільного, которые состояться после мероприятия на НСК, Зеленский, судя по всему, идти не планирует.

Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК Олимпийский: смотреть онлайн