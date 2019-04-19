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19.04.2019, 15:13

Стало известно, кто будет модерировать дебаты

Стало известно, кто будет модерировать дебаты - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж LIGA.net)

Фроляк будет работать на сцене Зеленского, Куликов – на сцене Порошенко

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Дебаты между кандидатами в президенты на НСК Олимпийский будут модерировать глава правления Суспільного радио, ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк. Об этом Hromadske сообщил спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Фроляк будет работать на сцене Зеленского, Куликов – на сцене Порошенко.

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Сегодня, в 19:00 начнутся между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Каждый кандидат будет находится на своей сцене, зрители также разделены на секторы. На стадионном формате дебатов настоял Зеленский. При этом на предусмотренные законом теледебаты в студию Суспільного, которые состояться после мероприятия на НСК, Зеленский, судя по всему, идти не планирует.

Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК Олимпийский: смотреть онлайн

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Теги: порошенко, дебаты, Зеленский
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