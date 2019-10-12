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Стало известно, кто может стать послом в США - Голос Америки

Стало известно, кто может стать послом в США - Голос Америки - Фото
Владимир Ельченко (Фото: EPA)
12.10.2019, 22:42

Ранее глава МИД сообщал, что кандидатура уже есть, но отказался назвать имя

Новым послом в США может стать постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее о том, что кандидатура нового посла в США уже есть, сказал в интервью Радио Свобода глава МИД Вадим Пристайко, но отказался называть имя.

Ельченко родился 27 июня 1959 года. Его дипломатическая карьера началась в 1981 году в отделе государственного протокола МИД Украины. Занимал должности замглавы МИД, госсекретаря МИД, с 2010 по 2015 год - посол Украины в России, с 2015 года - постоянный представитель Украины при ООН.

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владимир ельченко посол в США
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