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Зеленский уволил 11 послов: список

Зеленский уволил 11 послов: список - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.07.2019, 17:03

Ранее сообщалось, что президент собирается уволить 12 дипломатов

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении 11 послов. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента

Отставки в Офисе президента аргументировали тем, что уволенные слишком долго занимали эти должности. 

В Украину возвращаются: 

  • Сергей Пасько - посол в Иордании;
  • Юрий Дюдин - посол в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Чили;
  • Татьяна Ижевская - посол в Ватикане и при Мальтийском ордене;
  • Валентин Шевалев - посол в Туркменистане;
  • Борис Гуменюк - посол в Кипре;
  • Алексей Шовкопляс - посол в Вьетнаме и Камбодже;
  • Петр Литвин - посол в Армении;
  • Валерий Александрук - посол в Нигерии, Гане, Бенине, Сьерра-Леоне;
  • Тарас Кузьмич - посол в ЮАР;
  • Ярослав Коваль - посол в Марокко;
  • Валерий Чалый - посол в США, Антигуа и Барбуда, Тринидаде и Тобаго;

Ранее в пресс-службе Офиса президента заявили о том, что одновременно с увольнениями идет подбор и оформление новых послов. 

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Владимир Зеленский посол дипломат увольнения
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