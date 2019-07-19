Зеленский уволил 11 послов: список

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении 11 послов. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента.

Отставки в Офисе президента аргументировали тем, что уволенные слишком долго занимали эти должности.

В Украину возвращаются:

Сергей Пасько - посол в Иордании;

Юрий Дюдин - посол в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Чили;

Татьяна Ижевская - посол в Ватикане и при Мальтийском ордене;

Валентин Шевалев - посол в Туркменистане;

Борис Гуменюк - посол в Кипре;

Алексей Шовкопляс - посол в Вьетнаме и Камбодже;

Петр Литвин - посол в Армении;

Валерий Александрук - посол в Нигерии, Гане, Бенине, Сьерра-Леоне;

Тарас Кузьмич - посол в ЮАР;

Ярослав Коваль - посол в Марокко;

Валерий Чалый - посол в США, Антигуа и Барбуда, Тринидаде и Тобаго;

Ранее в пресс-службе Офиса президента заявили о том, что одновременно с увольнениями идет подбор и оформление новых послов.