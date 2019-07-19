Зеленский уволил 11 послов: список

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении 11 послов. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента.
Отставки в Офисе президента аргументировали тем, что уволенные слишком долго занимали эти должности.
В Украину возвращаются:
- Сергей Пасько - посол в Иордании;
- Юрий Дюдин - посол в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Чили;
- Татьяна Ижевская - посол в Ватикане и при Мальтийском ордене;
- Валентин Шевалев - посол в Туркменистане;
- Борис Гуменюк - посол в Кипре;
- Алексей Шовкопляс - посол в Вьетнаме и Камбодже;
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Петр Литвин - посол в Армении;
- Валерий Александрук - посол в Нигерии, Гане, Бенине, Сьерра-Леоне;
- Тарас Кузьмич - посол в ЮАР;
- Ярослав Коваль - посол в Марокко;
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Валерий Чалый - посол в США, Антигуа и Барбуда, Тринидаде и Тобаго;
Ранее в пресс-службе Офиса президента заявили о том, что одновременно с увольнениями идет подбор и оформление новых послов.