Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Стало известно, сколько стоило обучение Слуги народа в Трускавце

Стало известно, сколько стоило обучение Слуги народа в Трускавце - Фото
Фото: Слуга народу/Facebook
20.11.2019, 12:00

Неделя обучения обошлась президентской партии в более чем 11 млн гривень

Недельный курс обучения избранных на выборах в июле нардепов от Слуги народа в Трускавце обошелся партии в 11,2 млн грн. Об этом говорится в финансовом отчете СН за третий квартал 2019 года, передает корреспондент LIGA.net.

5,8 млн грн партия заплатила туристической фирме Бальнео-Тур за организацию семинара, а 1,9 млн грн – за проживание в отеле.

За семинар "макро- и микроэкономика" Киевская школа экономики (KSE) получила от Слуги народа 2,1 млн грн. Проезд "слуг" на поезде обошелся в 145 тысяч грн.

Еще 1,2 млн грн составил подоходный налог, а 80 тысяч грн – военный сбор.

  • 29 июля в Трускавце начался семидневный тренинг Киевской школы экономики для избранных в Верховную Раду депутатов Слуги народа.
  • 3 августа на тот момент глава партии Дмитрий Разумков не смог сказать, сколько денег было потрачено на обучение будущих депутатов в Трускавце. По его словам, эта информация представляет коммерческую тайну. 

Читайте также: Школа депутата: что должны знать "слуги народа" по версии KSE. Интервью с Миловановым

Напишите нам
Слуга народа трускавец
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 