Стало известно, сколько стоило обучение Слуги народа в Трускавце

Фото: Слуга народу/Facebook

Недельный курс обучения избранных на выборах в июле нардепов от Слуги народа в Трускавце обошелся партии в 11,2 млн грн. Об этом говорится в финансовом отчете СН за третий квартал 2019 года, передает корреспондент LIGA.net.

5,8 млн грн партия заплатила туристической фирме Бальнео-Тур за организацию семинара, а 1,9 млн грн – за проживание в отеле.

За семинар "макро- и микроэкономика" Киевская школа экономики (KSE) получила от Слуги народа 2,1 млн грн. Проезд "слуг" на поезде обошелся в 145 тысяч грн.

Еще 1,2 млн грн составил подоходный налог, а 80 тысяч грн – военный сбор.

29 июля в Трускавце начался семидневный тренинг Киевской школы экономики для избранных в Верховную Раду депутатов Слуги народа.

3 августа на тот момент г лава партии Дмитрий Разумков не смог сказать , сколько денег было потрачено на обучение будущих депутатов в Трускавце. По его словам, эта информация представляет коммерческую тайну.

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