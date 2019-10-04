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Стало известно, сколько зарабатывают судьи Верховного суда

Стало известно, сколько зарабатывают судьи Верховного суда - Фото
Валентина Данишевская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.10.2019, 12:22

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская рассказала о зарплатах судей

Судьи Верховного суда в среднем зарабатывают судьи от 200 000 до 300 000 грн в месяц. Об этом глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила в интервью ВВС News Украина.

"От 200 000 до 300 000 грн в месяц, или до 350 000 может быть. У всех разные зарплаты в зависимости от стажа работы. На сумму зарплаты влияет также научная степень, доступ к государственной тайне и административная должность. Стаж дает большую прибавку (до 80%)", - сказала Данишевская.

Она уточнила, что "много лет получает большую зарплату".

"Достойную, я бы сказала. Мне это дает свободу. Если бы у меня сейчас спросили, сколько я получаю - а я не знаю. Мне надо спросить у кого-то, или посчитать - это и есть свобода. Мне хватает денег (в декларации за 2018 указано о годовой заработок Данишевской в ​​3,94 млн грн в год,- ред.)", - добавила Данишевская.

Отвечая на вопрос, уверена ли она в том, что в Верховном суде коррупции не существует, Данишевская  сказала: "Я не могу быть ни в чем уверена, но я счастлива, что за эти два года, пока существует Верховный суд, и пока я здесь руковожу, ни одного скандала по этому поводу не было. Вообще, какого-нибудь скандала в отношении судей Верховного суда не было".

  • Ранее Данишевская заявила, что судьи Верховного суда могут отказаться идти на переаттестацию.

 

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