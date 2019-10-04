Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава ВС объяснила, могут ли судьи отказаться от переаттестации

Глава ВС объяснила, могут ли судьи отказаться от переаттестации - Фото
Валентина Данишевская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.10.2019, 12:05

Валентина Данишевская не исключает варианта, что никто из судей Верховного суда не пойдет на переаттестацию

Судьи Верховного суда могут отказаться идти на переаттестацию. Об этом глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила в интервью ВВС News Украина.

"Могут", - подчеркнула Данишевская.

Читайте также: Судебная реформа Зеленского: в Евросоюзе обеспокоены

Отвечая на вопрос, может быть такой вариант, что никто из судей не пойдет на переаттестацию, она сказала: "Не исключается и такой вариант. По результатам предварительной реформы сегодня есть судьи бывших Высших специализированных судов и Верховного суда предыдущего состава, которые почти два года не осуществляют своих полномочий - их 58. Они получают заработную плату, и освободить их никто не решился, ведь есть соответствующие гарантии".

По ее словам, поэтому судьи, которым не позволят дальше работать в обновленном Верховном суде, могут занять такое же место.

Говоря о том, что пойдет ли она лично на переаттестацию, если она будет проходить, Данишевская отметила: "Подумаю об этом завтра. Нельзя судей переаттестовывать каждые три месяца. У нас 75 судей пришли только четыре месяца назад после 7-месячного конкурса. О чем говорят международные стандарты? Если судью назначили, то освободить его можно только за проступок".

Напишите нам
валентина данишевская переаттестация судей
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 