Глава ВС объяснила, могут ли судьи отказаться от переаттестации

Валентина Данишевская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Судьи Верховного суда могут отказаться идти на переаттестацию. Об этом глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила в интервью ВВС News Украина.

"Могут", - подчеркнула Данишевская.

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Отвечая на вопрос, может быть такой вариант, что никто из судей не пойдет на переаттестацию, она сказала: "Не исключается и такой вариант. По результатам предварительной реформы сегодня есть судьи бывших Высших специализированных судов и Верховного суда предыдущего состава, которые почти два года не осуществляют своих полномочий - их 58. Они получают заработную плату, и освободить их никто не решился, ведь есть соответствующие гарантии".

По ее словам, поэтому судьи, которым не позволят дальше работать в обновленном Верховном суде, могут занять такое же место.

Говоря о том, что пойдет ли она лично на переаттестацию, если она будет проходить, Данишевская отметила: "Подумаю об этом завтра. Нельзя судей переаттестовывать каждые три месяца. У нас 75 судей пришли только четыре месяца назад после 7-месячного конкурса. О чем говорят международные стандарты? Если судью назначили, то освободить его можно только за проступок".