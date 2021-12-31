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Стефанчук предлагает дать особый статус некоторым нардепам – "отцам-основателям Украины"

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 11:56
Стефанчук предлагает дать особый статус некоторым нардепам –
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Верховной Рады Украины)

Перед Новым годом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект о "народных депутатах – "основателях государственной независимости Украины", которым предлагается предоставить особый статус. Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.

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По словам Стефанчука, проект связан с 30-летием восстановления независимости Украины в 2021 году.

"Эта практика распространена во многих странах мира. Где-то их называют отцами-основателями, где-то подписантами. А в Украине предлагаю таким народным депутатам присвоить особый статус "Основателя государственной независимости Украины", — пояснил он.

Согласно проекту закона, нардепам выдадут удостоверение и нагрудный знак. Статус основателя будет сохраняться за ними пожизненно. Также его могут присвоить посмертно.

"Основатель" должен соблюдать моральные и этические нормы поведения, приобщаться к развитию государства. Среди его привилегий, в частности, есть получение дипломатического паспорта для совершения официальных поездок в иностранные государства, говорится в законопроекте.

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Им также могут присвоить пожизненное денежное содержание (размер выплат и порядок присвоения будет устанавливаться Кабмином).

По желанию родных и родственников, в случае смерти "основателя", могилу и надгробие обустроят утвержденной правительством символикой. Помощь в захоронении будут оказывать органы местного самоуправления.

Марина Тищенко
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