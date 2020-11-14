Степанов откажется от должности депутата Одесского облсовета
14.11.2020, 07:57
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)
Министр здравоохранения Максим Степанов возглавлял список Слуги народа на выборах в Одесский облсовет, но заявил, что нужно делать что-нибудь одно
Министр здравоохранения Максим Степанов откажется от должности депутата Одесского областного совета. Об этом он заявил в программе Свобода слова Савика Шустера.
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По словам Степанова, закон позволяет ему совмещать должности в правительстве и в местном самоуправлении, но он считает, что должен делать хорошо что-нибудь одно, поэтому он откажется от депутатского мандата.
Степанов был первым в списке Слуги народа на выборах в Одесский облсовет, партия получила 16 мандатов.
- 16 сентября стало известно, что Степанов возглавил список СН на выборах в Одесский облсовет. В партии заявили, что министр популярен в области.
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