Стивен Кинг: Главное пожелание на 2023 год – мир в Украине

Для знаменитого американского "короля ужасов" Стивена Кинга главное пожелание на 2023 год – это мир в Украине. Об этом он написал в Twitter.

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Стивен Кинг ответил на вопрос другого популярного автора Дона Уинслоу – какое самое сильное личное пожелание на 2023 год.

"Мир в Украине", – ответил Кинг.

28 февраля Кинг сфотографировался в футболке с надписью "Я поддерживаю Украину".

Сергій Бережний

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