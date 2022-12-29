Стивен Кинг: Главное пожелание на 2023 год – мир в Украине
29.12.2022, 19:03
Стивен Кинг
Для знаменитого американского "короля ужасов" Стивена Кинга главное пожелание на 2023 год – это мир в Украине. Об этом он написал в Twitter.
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Стивен Кинг ответил на вопрос другого популярного автора Дона Уинслоу – какое самое сильное личное пожелание на 2023 год.
"Мир в Украине", – ответил Кинг.
- 28 февраля Кинг сфотографировался в футболке с надписью "Я поддерживаю Украину".
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