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Стивен Кинг: Главное пожелание на 2023 год – мир в Украине

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 19:03
Стивен Кинг: Главное пожелание на 2023 год – мир в Украине - Фото
Стивен Кинг

Для знаменитого американского "короля ужасов" Стивена Кинга главное пожелание на 2023 год – это мир в Украине. Об этом он написал в Twitter.

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Стивен Кинг ответил на вопрос другого популярного автора Дона Уинслоу – какое самое сильное личное пожелание на 2023 год.

"Мир в Украине", – ответил Кинг.

Скриншот
Сергій Бережний
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писатель стивен кинг
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