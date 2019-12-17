Столкновения возле Рады. Полицейских облили зеленкой - фото

Фото: radiosvoboda.org

Возле Верховной Рады произошла потасовка между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли. Об этом сообщает Радио Свобода.

Участники акции облили нескольких полицейских зеленкой и применили против них слезоточивый газ.

Позже они начали ставить палатки на проезжей части у здания парламента.

Фото: radiosvoboda.org

В пресс-службе полиции Киева отказались LIGA.net давать комментарии по данному инциденту.

"Вся информация появится позже на сайте", - сказали в пресс-службе.

Народный депутат, заместитель главы фракции партии Слуга народа Евгения Кравчук ранее сообщила, что большинство готовится к последней в этом году "турбонеделе" в Раде, среди ключевых вопросов - земельная реформа.