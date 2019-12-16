Земельная реформа. Корниенко заявил о запугивании депутатов

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутатов от Слуги народа пытаются запугать в связи с земельной реформой, а нападения на представителей Зе-команды приобрели системный характер. Об этом сегодня на заседании согласительного совета заявил глава партии Александр Корниенко.

По его словам, "ширится негативная кампания давления" на депутатов в связи с земельной реформой - с этой целью в общественные приемные приносят гробы.

"Понятно, что цель этой кампании - запугать депутатов, чтобы они даже не думали делать те реформы, которые мы запланировали", - считает он.

Говоря о вчерашнем избиении Михаила Ананченко, Корниенко отметил, что "это не просто депутат, а один из руководителей нашей партии" в Сумской области.

"Правоохранительные органы сейчас выясняют, с чем он был связан, но это уже входит в систему, и мы хотим обратиться к правоохранительным органам с просьбой тщательнее все случаи расследовать и, возможно, есть связь между всеми этими нападениями", - сказал он, напомнив также о нападении на Андрея Богданца.

Сумах двое неизвестных в балаклавах напали на нардепа фракции Слуга народа Михаила Ананченко. 15 декабря в

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