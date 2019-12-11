Драка в Раде. Нардеп сцепился с неизвестными на комитете: видео

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Заседание комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики сегодня сорвали

В Верховной Раде сегодня произошла драка между народным депутатом от фракции Слуги народа Андреем Богданцем и группой лиц. Заседание комитета по вопросам аграрной политики было сорвано.

Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук сообщила, что некоторые "активисты" пытались добиться снятия с рассмотрения законопроекта №2178-10 о рынке земли. По ее словам, СН предлагает рассматривать поправки, а их насчитывается около 4300.

Она уточнила, что "активисты" доказывали Сольскому (глава комитета, - ред.), что "общество требует снять законопроект с рассмотрения".

На видео драки видны нардепы Рады седьмого созыва от фракции Свобода Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. В СН назвали инцидент "провокацией для дестабилизации ситуации в Раде".

"Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в заявлении фракции.

  • 19 октября Сольский заявил, что приоритетным законопроектом по открытию рынка земли, который будет рассмотрен в Верховной Раде стал альтернативный законопроект №2178-10, внесенный партией Слуга народа.
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Теги: Слуга народа, драка, видео, ирина верещук
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