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Столтенберг: Мы не должны недооценивать Россию. Путин планирует долгую войну

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 20:55
Столтенберг: Мы не должны недооценивать Россию. Путин планирует долгую войну - Фото
Йенс Столтенберг (Скриншот видео)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин планирует долгую войну против Украины и нельзя недооценивать Россию. Об этом Столтенберг сказал в интервью AFP, передает France24.

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Глава НАТО подчеркнул, что Россия готовится к затяжной войне в Украине, и сторонники Киева из Альянса должны продолжать поставлять оружие до тех пор, пока Путин не поймет, что не может победить на поле боя.

Столтенберг предупредил, что нет никаких признаков того, что Путин отказался от своей основной цели – контролировать Украину.

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну", – сказал Столтенберг в интервью.

Он подчеркнул, что Путин готов продолжать войну и начинать новые наступления.

"Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы понести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов", – добавил генсек НАТО.

Читайте также: Столтенберг: Окончание войны с Россией не вернет нормальные отношения с ней

Наталія Медведєва
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война йенс столтенберг
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