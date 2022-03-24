Столтенберг считает маловероятной полномасштабную войну НАТО с Россией
24.03.2022, 23:45
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, полномасштабная война между Россией и альянсом маловероятна. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом CNN.
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По словам Столтенберга, демонстрация единства стран НАТО снизила вероятность полномасштабной войны.
Вместе с тем, отметил он, ситуация в Украине "крайне непредсказуема", НАТО столкнулся с новой реальностью и должен быть готов в долгосрочной перспективе.
Генсек согласился с тем, что Россия не готова к деэскалации, но предположил, что такая необходимость у россиян может возникнуть, и тогда они "могут связаться с нами".
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