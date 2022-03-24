Столтенберг считает маловероятной полномасштабную войну НАТО с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, полномасштабная война между Россией и альянсом маловероятна. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Столтенберга, демонстрация единства стран НАТО снизила вероятность полномасштабной войны.

Вместе с тем, отметил он, ситуация в Украине "крайне непредсказуема", НАТО столкнулся с новой реальностью и должен быть готов в долгосрочной перспективе.

Генсек согласился с тем, что Россия не готова к деэскалации, но предположил, что такая необходимость у россиян может возникнуть, и тогда они "могут связаться с нами".

Читайте также: Итоги саммита НАТО. 11 ключевых заявлений и решений







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.