UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг считает маловероятной полномасштабную войну НАТО с Россией

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 23:45
Столтенберг считает маловероятной полномасштабную войну НАТО с Россией - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, полномасштабная война между Россией и альянсом маловероятна. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Столтенберга, демонстрация единства стран НАТО снизила вероятность полномасштабной войны.

Вместе с тем, отметил он, ситуация в Украине "крайне непредсказуема", НАТО столкнулся с новой реальностью и должен быть готов в долгосрочной перспективе.

Генсек согласился с тем, что Россия не готова к деэскалации, но предположил, что такая необходимость у россиян может возникнуть, и тогда они "могут связаться с нами".

Читайте также: Итоги саммита НАТО. 11 ключевых заявлений и решений



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война нато йенс столтенберг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 