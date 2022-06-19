Страх. Оккупанты переформатируют корабельную группировку с акцентом на подводный флот: ВСУ

18 июня на Черном море российские оккупанты переформатировали свою корабельную группировку, сделав акцент на подводные лодки. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, сейчас на Черному море оккупанты готовы нанести ракетный удар 28 "Калибрами".

Ракеты размещены на двух надводных ракетных кораблях и трех подлодках. Также на выполнении боевых задач – три больших десантных корабля.

"Пытаясь минимизировать потери на море, враг переформатирует корабельную группировку с акцентом на подводный флот", – заявили в ОК Юг.

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Наталия Медведева

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