Страх. Оккупанты переформатируют корабельную группировку с акцентом на подводный флот: ВСУ
19.06.2022, 04:14
Ракетная система Harpoon (Фото: flickr/U.S. Pacific Fleet)
18 июня на Черном море российские оккупанты переформатировали свою корабельную группировку, сделав акцент на подводные лодки. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Как отмечается, сейчас на Черному море оккупанты готовы нанести ракетный удар 28 "Калибрами".
Ракеты размещены на двух надводных ракетных кораблях и трех подлодках. Также на выполнении боевых задач – три больших десантных корабля.
"Пытаясь минимизировать потери на море, враг переформатирует корабельную группировку с акцентом на подводный флот", – заявили в ОК Юг.
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