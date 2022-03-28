Страх перед Россией не позволяет Франции поставить Украине танки – Зеленский

Страх перед нынешней Россией не позволяет Франции оказывать действенную военную помощь Украине. Об этом президент Владимир Зеленский заявил The Economist.

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На вопрос, почему президент Франции Эмманюэль Макрон не примет решение о поставках в Украину танков, Зеленский ответил: "они боятся России. Вот и все".

По его словам, значительную помощь сегодня оказывают США и Великобритания. Несмотря на то, что иногда сложности американской политики тормозят принятие решений, Джо Байден "становится все более вовлеченным".

В свою очередь, Германия пытается найти баланс между Россией и Украиной. "У них (Германии) – давние отношения с Россией, и они смотрят на ситуацию через призму экономики", – подчеркнул президент.

"Они могут помочь, если на них оказывается давление внутри страны, и они могут остановиться, когда увидят, что того, что они сделали, достаточно", – подытожил Зеленский.

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Станислав Погорилов

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