UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Страх перед Россией не позволяет Франции поставить Украине танки – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 13:11
Страх перед Россией не позволяет Франции поставить Украине танки – Зеленский - Фото
фото - пресс-служба президента

Страх перед нынешней Россией не позволяет Франции оказывать действенную военную помощь Украине. Об этом президент Владимир Зеленский заявил The Economist.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На вопрос, почему президент Франции Эмманюэль Макрон не примет решение о поставках в Украину танков, Зеленский ответил: "они боятся России. Вот и все".

По его словам, значительную помощь сегодня оказывают США и Великобритания. Несмотря на то, что иногда сложности американской политики тормозят принятие решений, Джо Байден "становится все более вовлеченным".

В свою очередь, Германия пытается найти баланс между Россией и Украиной. "У них (Германии) – давние отношения с Россией, и они смотрят на ситуацию через призму экономики", – подчеркнул президент.

"Они могут помочь, если на них оказывается давление внутри страны, и они могут остановиться, когда увидят, что того, что они сделали, достаточно", – подытожил Зеленский.

Читайте также: "Мы не морские свинки". Зеленский обратился к союзникам из-за угрозы химических атак

Станислав Погорилов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эмманюэль макрон Владимир Зеленский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 