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Стрельба в Херсоне – провокация российских оккупантов: ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 12:04
Стрельба в Херсоне – провокация российских оккупантов: ОК
Наталья Гуменюк (Скриншот видео)

Стрельба в Херсона, произошедшая вечером 17 сентября, была провокацией российских оккупантов, цель которой – нанести ущерб репутации Вооруженным Силам Украины. Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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Россияне на оккупированных территориях пытаются проводить диверсии, чтобы дискредитировать действия ВСУ, сказала спикер ОК "Юг".

По ее словам, именно такие ​​провокации оккупанты совершили в Херсоне 16 и 17 сентября.

"Российские военные пытаются донести информацию [херсонцам], что их не освобождают, а захватывают. Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами, разного рода события, которые они освещают, в первую очередь, на своих пропагандистских каналах... Именно на это нужно обращать внимание. Если событие еще не закончилось, а уже корреспондент рашистского телевидения в водовороте событий – делайте, пожалуйста, выводы", – рассказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" напомнила, что военные предупреждали, что с 17 по 20 сентября в Херсонской области российские оккупанты планируют ряд диверсионных действий, чтобы подорвать репутацию ВСУ.

  • 16 сентября в центре временно оккупированного Херсона прогремел взрыв.
  • 17 сентября вечером в Херсоне была стрельба, оккупанты заявили об "украинской ДРГ".
Наталія Медведєва
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Наталья Гуменюк Херсон провокация
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