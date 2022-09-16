Около 11:00 утра 16 сентября в центре временно подконтрольного РФ Херсона погремел взрыв. Видео с клубами дыма показывают как местные жители в соцсетях, так и российские военные пропагандисты под видом "СМИ" страны-оккупанта.

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Подробностей, кроме того, что взрыв произошел, судя по видео, около здания городской администрации, пока нет.



Украинские власти в начале осени предупредили мирных жителей в оккупации, чтобы были осторожнее, так как россияне могут устроить теракты с жертвами с целью обвинить Вооруженные Силы Украины в ударах по гражданским объектам, то есть в том, чем занимается в Украине сама Россия.

В командовании ВСУ неоднократно подчеркивали, что удары из ракетных систем M270 MLRS, M142 HIMARS и MARS II наносятся точечно по разведанным координатам – сосредоточению врага, его складам и командным пунктам.

Осторожно, видео ниже – 18+.

Пропагандисты врага РИА Новости первыми выложили кадры с места происшествия и традиционно заявили, что это "удар ВСУ".

Местные паблики и оккупанты пишут, что взрыв задел здание апелляционного суда. Проверить эту информацию пока невозможно.

14 сентября в ОК "Юг" сообщили, что на данный момент российские оккупанты в Херсонской области свернули подготовку к проведению псевдореферендума.

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Євген Пилипенко

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