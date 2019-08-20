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Сообщать о коррупционерах будет выгодно: готовят законопроекты

Сообщать о коррупционерах будет выгодно: готовят законопроекты - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.08.2019, 11:56

Государство будет гарантировать обличителям коррупционеров конфиденциальность и защиту от преследований, заверили на Банковой

В Офисе президента считают, что обличители могут стать "важным инструментом преодоления коррупции", если их правильно мотивировать, а государство обеспечит им защиту. Об этом на обсуждении с представителями общественных организаций и международных партнеров Украины по борьбы с коррупцией рассказал замглавы ОП Руслан Рябошапка.

После обсуждений будут внесены правки в законодательство.

Законопроекты, которые уже готовятся, регламентируют:

- способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях;
- процедуры рассмотрения таких сообщений;
- права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включая право обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации и право на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

Тех, кто сообщит о масштабных коррупционных схемах, новая власть обещает поощрять материально.

"Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены президентом как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой", - резюмировали в пресс-службе главы государства.

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