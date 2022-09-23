Студенты не подлежат мобилизации, но не могут покидать пределы Украины – Госпогранслужба

Украинские мужчины-студенты, которые учатся в вузах, не подлежат мобилизации, однако действующие правила не позволяют им выезжать за границу. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Представитель ГПСУ подтвердил, что студенты не подлежат мобилизации – это соответствует закону о мобилизации.

"Но в соответствии с правилами пересечения границы, которые утверждены постановлением правительства №57, категория студентов не подпадает под пропуск", – пояснил Демченко.

Он добавил, что речь идет о мужчинах, гражданах Украины, от 18 до 60 лет, поскольку для них в целом запрещен выезд за границу во время военного положения.

Как подчеркнул спикер Госпогранслужбы, правительство выпустило постановление об исключениях – категориях граждан, которым можно пересекать границу на выезд из Украины, но категория студентов в эти исключения не попала.

Демченко заявил, что для того, чтобы украинские мужчины-студенты иностранных вузов могли попасть в свои учебные заведения, нужно внести изменения в порядок пересечения границы во время военного положения.

"Отмечу, что должны быть прописаны, для того, чтобы не было спекуляций и злоупотреблений, и предохранители: кому же все-таки из категории студентов можно пересекать границу на выезд из Украины", – сказал спикер ГПСУ.

Он сообщил, что на протяжении июля-августа сотрудники ГПСУ на границе выявили около 600 документов у людей, которые представлялись студентами, но ими не являлись.

22 сентября Демченко сказал, что украинские мужчины-студенты, которые учатся за границей, не могут выехать за пределы страны во время действия военного положения.

Наталія Медведєва

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