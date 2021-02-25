Суд арестовал и передал АРМА имущество компаний, связанных с экс-главой МВД Захарченко
Печерский суд арестовал и передал в управление АРМА имущество иностранных компаний, связанных с экс-министром внутренних дел времен Евромайдана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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В ОГП не называют фамилии экс-министра, однако известно, что во времена Майдана им был Виталий Захарченко.
Как отмечается, арестованы три квартиры, шесть гаражей в центре Киева, четыре жилых дома, а также 24 земельных участка. На это имущество наложен запрет на распоряжение и отчуждение, им будет управлять АРМА.
В ОГП уточняют, что арест наложен в рамках дела, в котором расследуется возможная причастность экс-главы МВД к финансированию деятельности преступной группы, созданной бывшим президентом, и ряду финансовых манипуляций. Дело квалифицировано по статьям об отмывании средств, подделке документов, уклонении от уплаты налогов и другим статьям.
- 22 февраля сообщалось, что Захарченко заявил о желании возглавить российских террористов на Донбассе.
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