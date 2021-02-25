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Суд арестовал и передал АРМА имущество компаний, связанных с экс-главой МВД Захарченко

25.02.2021, 12:29
Суд арестовал и передал АРМА имущество компаний, связанных с экс-главой МВД Захарченко - Фото
Виталий Зараченко (скриншо видео)

Печерский суд арестовал и передал в управление АРМА имущество иностранных компаний, связанных с экс-министром внутренних дел времен Евромайдана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В ОГП не называют фамилии экс-министра, однако известно, что во времена Майдана им был Виталий Захарченко.

Как отмечается, арестованы три квартиры, шесть гаражей в центре Киева, четыре жилых дома, а также 24 земельных участка. На это имущество наложен запрет на распоряжение и отчуждение, им будет управлять АРМА.

В ОГП уточняют, что арест наложен в рамках дела, в котором расследуется возможная причастность экс-главы МВД к финансированию деятельности преступной группы, созданной бывшим президентом, и ряду финансовых манипуляций. Дело квалифицировано по статьям об отмывании средств, подделке документов, уклонении от уплаты налогов и другим статьям.

СПРАВКА. Виталий Захарченко – экс-министр внутренних дел времен беглого диктатора Виктора Януковича. В феврале 2014 года Захарченко покинул Украину. С 26 февраля 2014-го находится в розыске СБУ. Скрывается от правосудия в России. Захарченко подозревают в том, что он санкционировал превышение власти и служебных полномочий силовиками в противостоянии с майдановцами, что в итоге привело к массовым жертвам. Также он проходит подозреваемым по делу об организации умышленных убийств и покушений во время Майдана в феврале 2014 года. В России учредил "фонд Юго-Восток", финансирующий террористов на Донбассе. Активно участвует в антиукраинской пропаганде.
Марк Сировой
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