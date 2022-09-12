Суд арестовал имущество бизнес-партнера гауляйтера Крыма. Он был депутатом Рады

Украинский суд арестовал недвижимость и транспортные средства, принадлежащие Валерию Горбатову, депутату Верховной Рады II, III и IV созывов (1994-2006) и председателю Совмина Крыма (2001-2002). Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и Государственного бюро расследований.

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Следствие установило, что Горбатов занимается бизнесом на оккупированных территориях Украины (в частности, в Крыму и Донецкой области) и платит там налоги, и попросило арестовать его имущество.

Бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова в июне сообщала, что Горбатов – бизнес-партнер крымского гауляйтера Сергея Аксенова.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, наложив арест на три квартиры, восемь административных зданий, два жилых дома, 15 объектов нежилого фонда. Общая площадь арестованных объектов недвижимого имущества – более 5000 кв. м.

Также арестованы 42 транспортных средства, из которых 8 легковых автомобилей, а остальные - транспортных средства сельскохозяйственного назначения и прицепы.

Несколько предприятий Горбатова, занимающихся сельским хозяйством в Крыму и арендой недвижимости, были оформлены на его доверенное лицо. Активы этого человека также попали под арест.

Дело расследуют по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование войны против Украины) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание войны) УК Украины.

У экс-нардепа Валерия Горбатова нашли похищенные артефакты из крымских музеев .

Андрій Водяний

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