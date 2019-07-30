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Суд арестовал танкер РФ, который блокировал украинские корабли

Суд арестовал танкер РФ, который блокировал украинские корабли - Фото
Фото: facebook.com/MatiosAnatolii
30.07.2019, 16:43

Главный военный прокурор Анатолий Матиос отметил, что суд арестовал изъятые во время обыска документы

Суд арестовал российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские корабли в Керченском проливе. Об этом у себя в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдение ими требований закона при проведении 25 июля обыска уже всем известного российского танкера "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе", - отметил Матиос.

Он подчеркнул, что по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на танкер вместе с изъятыми при обыске документами.

"Кроме того, российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на танкере без разрешения консула РФ. Объясняю - танкер, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу", - сказал Матиос.

По его словам, в соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как РФ, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрено.

"Мы это сделали законно. Точка", - подчеркнул Матиос.

25 июля СБУ опубликовала видео задержания российского танкера "NEYMA" в порту Измаил. 

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