Суд дал 20 депутатам нелегитимной российской Госдумы по 15 лет с конфискацией имущества

Украинский суд признал 20 депутатов нелегитимной российской Госдумы виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил им по 15 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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15 февраля прошлого года депутаты поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. 22 февраля они проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и террористическими организациями ЛНР и ДНР.

В дальнейшем Кремль использовал эти решения в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии.

"На основании собранных доказательств суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им 15 лет заключения с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Осужденными являются:

Алтухов Сергей Викторович, 23.02.1982 г.р.

Альшевских Андрей Геннадьевич, 14.05.1972 г.р.

Амельченкова Ольга Николаевна, 05.09.1990 г.р.

Аникеев Андрей Анатольевич, 16.12.1961 г.р.

Аникеев Григорий Викторович, 28.02.1972 г.р.

Артамонова Валентина Николаевна, 13.12.1960 г.р.

Аршба Отари Ионович, 12.04.1955 г.р.

Аршинова Алена Игоревна, 03.03.1985 г.р.

Баженов Тимофей Тимофеевич, 25.01.1976 г.р.

Байгускаров Зариф Закирович, 30.06.1967 г.р.

Борцов Николай Иванович, 08.05.1945 г.р.

Булавинов Вадим Евгеньевич, 20.03.1963 г.р.

Исламов Дмитрий Викторович, 05.12.1977 г.р.

Кузьмин Михаил Владимирович, 28.02.1972 г.р.

Майданов Денис Васильевич, 17.02.1976 г.р.

Панков Николай Васильевич, 05.01.1965 г.р.

Петров Юрий Александрович, 10.04.1947 г.р.

Пилипенко Ольга Васильевна, 04.01.1966 г.р.

Пивненко Валентина Николаевна, 14.06.1947 г.р.

Погорелый Дмитрий Викторович, 04.10.1977 г.р.

Поскольку осужденные находятся на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

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Вадим Ребрина

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