Россиян будут закрывать в тюрьму на 15 лет за "фейки и дискредитацию участников СВО"

Нелегитимная Госдума РФ окончательно приняла законопроект об уголовной ответственности за "дискредитацию любых участников специальной военной операции" (так власти России называют полномасштабную войну на уничтожение Украины и украинского народа. – Ред.). Наказание за "фейки об участниках СВО" может составить до 15 лет тюрьмы.

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В тексте закона говорится, что срок наказания за "фейки о ВС РФ" зависит от "тяжести преступления".

Например, за "преступление", совершенное в течение года после привлечения лица к админответственности, "виновных" будут лишать свободы сроком до пяти лет.

Если такие действия привели к смерти и массовым беспорядкам — к семи годам.

За распространение "явно ложной информации о ВС РФ, что повлекло тяжкие последствия", – до 15 лет.

Наказание "за дискредитацию" участников агрессивной войны РФ против Украины предусматривается в виде штрафа в размере до 5 млн рублей, принудительных работ сроком до пяти лет или реального лишения свободы сроком до 15 лет.

Против закона о "дискредитации участников СВО" проголосовали бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева и основатель Бурятского ОМОНа Вячеслав Мархаев. Также не стали голосовать почти в полном составе фракции Новые люди (13 депутатов) и КПРФ (56 депутатов).

20 сентября 2022 года в РФ проголосовали за предложенные для российской армии и силовиков правки в Уголовный кодекс: теперь отказ от участия в военных/боевых действиях будет караться тюрьмой.

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Мілана Головань

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