Суд дал семь лет тюрьмы бывшему нардепу Шепелеву

Суд считает, что политик сбежал из-под стражи. Также выдвинуты обвинения по ряду дел, в том числе об организации умышленных убийств

Деснянский райсуд Киева присудил семь лет тюрьмы и штраф 8500 гривень бывшему нардепу V и VI созывов, передает пресс-служба Офиса генпрокурора. Имя политика не раскрывается, однако Судебный репортер пишет, что речь идет об Александре Шепелеве.

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Суд установил, что в 2014 году политик, находясь под стражей, якобы дал взятку инспектору следственного изолятора, чтобы пользоваться мобильным телефоном и создать условия для побега. Затем он якобы сбежал из-под стражи в киевской больнице, предварительно сговорившись с другими лицами, в том числе конвоирами.

Приговор пока не вступил в силу и политик де-юре считается невиновным.

Сейчас против Шепелева также выдвинуты обвинения в организации умышленных убийств, организации вооруженной банды, завладении государственными средствами, покушении на убийство свидетеля обвинения, организации фальсификации уголовного дела и других нарушениях.

В 2012-м Шепелева объявили в международный розыск по подозрению в завладении средствами "Родовид Банка" и организации покушения на его экс-владельца, пишет Судебный репортер. Он себя виновным не признавал, называл дело "приветом" от Партии регионов и местью Виктора Януковича за голосование за его отставку с поста премьера.

В 2013-м его задержали в Венгрии и экстрадировали в Украину. В 2014-м он сбежал , когда его охраняла стража в больнице Киева.

В 2015-м его задержали в РФ, он сообщил украинским правоохранителям, что находится в России. В РФ он пробыл под стражей больше года, однако его так и не выдали, отмечает Судебный репортер.

Его доставили в суд с гематомами на лице: он заявил, что его "похитили и избили" сотрудники СБУ. В Службе заверили , что их сотрудники действовали исключительно в рамках закона В 2018-м Шепелева задержали на территории Украины.

Марк Сировой

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