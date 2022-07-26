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Суд избрал меру пресечения для бывшего руководителя АРМА – залог в 3,1 млн грн

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26.07.2022, 22:47
Суд избрал меру пресечения для бывшего руководителя АРМА – залог в 3,1 млн грн - Фото
Антон Янчук (Фото - LIGA.net)

Суд избрал для бывшего руководителя АРМА меру пресечения в виде залога в размере 3,1 млн грн. Об этом сообщила в Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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САП сообщила, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения для бывшего председателя Нацагентства по управлению изъятыми коррупционными активами – залог в размере 3 101 250 грн. Срок действия меры пресечения – до 12 сентября 2022 года.

12 июля НАБУ объявило о подозрении бывшему главе Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн. В 2016-2019 годах руководителем АРМА был Антон Янчук.

  • Антон Янчук возглавлял АРМА три года вместо предусмотренных пяти лет, его уволили в декабре 2019 года вскоре после назначения правительства Алексея Гончарука.
  • За месяц до увольнения Янчук был отстранен от должности. Поводом для этого стал срыв отопительного сезона теплоэлектроцентралями во Львовской области, переданными во временное подчинение АРМА.
  • Его преемник Виталий Сигидин в 2021 году был отстранен от должности из-за подозрения в присвоении $400 000, находившихся в управлении АРМА.
Сергей Бережной
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мера пресечения АРМА Антон Янчук
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