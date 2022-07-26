Суд избрал меру пресечения для бывшего руководителя АРМА – залог в 3,1 млн грн

Суд избрал для бывшего руководителя АРМА меру пресечения в виде залога в размере 3,1 млн грн. Об этом сообщила в Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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САП сообщила, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения для бывшего председателя Нацагентства по управлению изъятыми коррупционными активами – залог в размере 3 101 250 грн. Срок действия меры пресечения – до 12 сентября 2022 года.

12 июля НАБУ объявило о подозрении бывшему главе Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн. В 2016-2019 годах руководителем АРМА был Антон Янчук.

Антон Янчук возглавлял АРМА три года вместо предусмотренных пяти лет, его уволили в декабре 2019 года вскоре после назначения правительства Алексея Гончарука.

За месяц до увольнения Янчук был отстранен от должности. Поводом для этого стал срыв отопительного сезона теплоэлектроцентралями во Львовской области, переданными во временное подчинение АРМА.

Его преемник Виталий Сигидин в 2021 году был отстранен от должности из-за подозрения в присвоении $400 000, находившихся в управлении АРМА.

Сергей Бережной

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