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20.05.2019, 13:45

Суд назначил дату рассмотрения апелляции защиты Януковича

Суд назначил дату рассмотрения апелляции защиты Януковича - Фото
Виктор Янукович (фото - EPA)

Киевский апелляционный суд назначил рассмотрение апелляции защиты беглого экс-президента на 13 июня

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Киевский апелляционный суд назначил рассмотрение апелляции на приговор беглому экс-президенту Виктору Януковичу на 10:00 13 июня. Это следует из расписания рассмотрения дел на сайте суда.

Апелляция на приговор будет рассмотрена коллегией судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.

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24 января Оболонский райсуд заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене.

26 февраля суд сообщил, что защита Януковича подала 5 апелляций на приговор.

5 марта Апелляционный суд вернул дело Януковича в Оболонский райсуд для исправления и разъяснения. Во внесении исправлений в текст приговора Оболонский суд отказал.

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Теги: виктор янукович, майдан
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