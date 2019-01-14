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14.01.2019, 13:35

Суд обязал НАБУ открыть производство против Луценко и его зама

Суд обязал НАБУ открыть производство против Луценко и его зама - Фото
Фото: Pixabay

НАБУ обязано начать расследование против генерального прокурора и его заместителя по факту получения взятки

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Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро начать расследование по факту получения неправомерной выгоды генеральным прокурором Украины Юрием Луценко в сговоре с первым заместителем Дмитрием Сторожуком. Об этом говорится в решении суда по делу N760/33606/18 от 10 января 2019 года.

Согласно ему, 17 октября прошлого года на личном приеме у председателя СБУ Василия Грицака на Луценко и Сторожука подали заявление о совершении уголовного коррупционного преступления.

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В частности, заявитель утверждает, что Луценко и Сторожук совершили правонарушения по ст. 27, ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 368 (получение взятки), ст. 382 (невыполнение судебного решения) УК Украины.

СБУ направила обращение в НАБУ - "в связи с отнесением расследования преступлений к их компетенции".

В НАБУ отметили, что не нашли признаков состава преступлений в действиях Луценко и Сторожука, поэтому не будут вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований.

После этого заявитель обратился в суд с требованием внести сведения в ЕРДР.

"Суд принял обязать должностное лицо НАБУ, не позднее 24 часов после получения копии постановления, внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях... начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителям выписку", - гласит решение суда. Оно обжалованию не подлежит.

Напомним, Луценко назначил Сторожука своим первым заместителем в конце мая 2016 года.

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Теги: суд, василий грицак, набу, юрий луценко, взятка, дмитрий сторожук
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