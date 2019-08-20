Суд обязал прокуратуру закрыть дело против Богатыревой

Раиса Богатырева (фото - LIGA.net)

Голосеевский райсуд Киева обязал прокуратуру закрыть уголовное производство против бывшего министра здравоохранения из команды Януковича Раисы Богатыревой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Там пояснили, что орган досудебного расследования в деле Богатыревой находится на территории Днепровского района столицы, в связи с чем районный суд Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения.

Кроме того, отметили в прокуратуре, судебное заседание было проведено без их представителя и без изучения материалов производства.

Прокуратура Киева обжалует решение Голосеевского райсуда после его поступления.