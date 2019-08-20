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Суд обязал прокуратуру закрыть дело против Богатыревой

Суд обязал прокуратуру закрыть дело против Богатыревой - Фото
Раиса Богатырева (фото - LIGA.net)
20.08.2019, 20:27

В прокуратуре Киева говорят, что Голосеевский райсуд Киева не уполномочен принимать решения по Богатыревой

Голосеевский райсуд Киева обязал прокуратуру закрыть уголовное производство против бывшего министра здравоохранения из команды Януковича Раисы Богатыревой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Там пояснили, что орган досудебного расследования в деле Богатыревой находится на территории Днепровского района столицы, в связи с чем районный суд Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения.

Кроме того, отметили в прокуратуре, судебное заседание было проведено без их представителя и без изучения материалов производства.

Прокуратура Киева обжалует решение Голосеевского райсуда после его поступления.

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Голосеевский райсуд виктор янукович минздрав раиса богатырева
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