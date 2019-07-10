Суд отказался арестовывать имущество Ющенко

Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Судья Печерского райсуда Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров управления спецрасследований ГПУ об аресте имущества третьего президента Виктора Ющенко по делу о Межигорье. Об этом сообщил прокурор Сергей Атаманчук, пишет УНИАН.

Генпрокуратура расследует уголовное дело о незаконном отчуждении Межигорья в пользу четвертого президента (ныне беглый экс-президент) Виктора Януковича.

Атаманчук отметил, что мотивация такого решения суда пока еще неизвестна, поскольку его полного текста еще нет. Он добавил, что, когда решение будет получено, его обжалуют в Киевском апелляционном суде.

Ранее руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что Ющенко инкриминируют ч. 5 ст. 191 - содействие завладению Межигорьем. По его словам, речь идет об имуществе, которое есть "у Ющенко по реестрам".

6 июня Ющенко объявили подозрение по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По мнению следствия, он содействовал выведению резиденции Межигорье из госсобственности в 2002 году.

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