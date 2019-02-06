Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.02.2019, 20:25

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом - Фото
Петр Симоненко Фото: LIGA.net

Компартия просила суд обязать ЦИК повторно рассмотреть представленные документы и зарегистрировать Симоненко

Реклама
Реклама

Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил иск лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко к Центральной избирательной комиссии, которым ЦИК хотели обязать зарегистрировать Симоненко кандидатом в президенты. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Коллегия судей оставила без удовлетворения административный иск Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины", - говорится в решении суда.

Реклама

В своем иске Компартия требовала признать противоправным и отменить постановление ЦИК №198 от 2 февраля об отказе в регистрации Симоненко кандидатом на пост президента.

Также истцы просили суд обязать ЦИК повторно рассмотреть представленные документы и зарегистрировать Симоненко.

Ранее ЦИК отказала Симоненко в регистрации кандидатом в президенты.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, кандидат, компартия, петр симоненко, цик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 