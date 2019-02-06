Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом

Петр Симоненко Фото: LIGA.net

Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил иск лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко к Центральной избирательной комиссии, которым ЦИК хотели обязать зарегистрировать Симоненко кандидатом в президенты. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Коллегия судей оставила без удовлетворения административный иск Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины", - говорится в решении суда.

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В своем иске Компартия требовала признать противоправным и отменить постановление ЦИК №198 от 2 февраля об отказе в регистрации Симоненко кандидатом на пост президента.

Также истцы просили суд обязать ЦИК повторно рассмотреть представленные документы и зарегистрировать Симоненко.

Ранее ЦИК отказала Симоненко в регистрации кандидатом в президенты.