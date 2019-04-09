Суд отказался признавать борды Порошенко незаконной агитацией

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Херсонский городской суд отказался признать незаконной агитацией билборды с цитатами президента Петра Порошенко, в частности о получении томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

В начале апреля Нацполиция обратилась в суды по поводу размещенных в феврале в Херсонской области билбордов с надписями "Реальные дела, а не лживые обещания" и "Томос для Украины". Правоохранители утверждали, что эти борды являются предвыборной агитацией, но на них не указаны некоторые данные: лицо, ответственное за печать, и тираж. Правоохранители просили суд оштрафовать лиц, разместивших борды.

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Суд не увидел в этой ситуации нарушение закона, отметив, что одним из обязательных признаков предвыборной агитации является характер материалов, который должен побудить избирателей голосовать за или не голосовать за определенного кандидата в президенты.

"...на плакате не содержится элементов предвыборной агитации в понимании закона "О выборах президента Украины", а фактически изображен лозунг политической партии", - постановил суд.

Ранее сегодня сообщалось, что штаб Петра Порошенко перед вторым туром выборов решил развесить по всей стране борды, где изображены Порошенко и президент России Владимир Путин.