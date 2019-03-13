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13.03.2019, 18:09

Суд открыл производство по голосованию Рады за курс в ЕС и НАТО

Суд открыл производство по голосованию Рады за курс в ЕС и НАТО - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Суд будет рассматривать иск в порядке упрощенного производства без вызова сторон

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Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата из фракции Оппозиционный блок Дмитрия Шенцева к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию относительно голосования за курс Украины на членство в ЕС и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Шенцев просит суд признать противоправными действия Парубия по организации голосования депутатов, которое прошло якобы с нарушениями Конституции и регламента Рады.

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Также депутат просит суд признать противоправной бездеятельность Парубия во время данного голосования относительно "необеспечения работы парламента, как коллегиального представительного органа, полномочия которого осуществляются общей деятельностью народных депутатов".

Суд будет рассматривать иск в порядке упрощенного производства без вызова сторон.

7 марта депутаты фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский и Дмитрий Шенцев подали в суд на Парубия из-за голосования парламента за стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО.

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Теги: андрей парубий, нато, Дмитрий Шенцев
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