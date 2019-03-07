Новинский подал в суд насчет голосования Рады о курсе в ЕС и НАТО

Вадим Новинский (скриншот из видеозаписи)

Депутаты фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский и Дмитрий Шенцев подали в суд на спикера Верховной Рады Андрея Парубия из-за голосования парламента за стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО. Об исках сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Оба просят суд признать противоправными действия председателя Рады во время рассмотрения законопроекта и голосования за него из-за "организации личного голосования нардепов с нарушениями" Конституции и регламента.

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Новинский с Шенцевым также хотят, чтобы ОАСК признал противоправной "бездеятельность спикера" во время этого голосования "из-за необеспечения работы" Рады, как коллегиального представительного органа, полномочия которого осуществляются общей деятельностью нардепов.

Дмитрий Шенцев (скриншот из видеозаписи)

7 февраля 2019 года Рада обязала правительство, президента и себя ввести Украину в ЕС и НАТО: изменения закреплены в Конституции. 19 февраля президент Петр Порошенко их подписал.

LIGA.net опубликовала поименный список депутатов, которые голосовали или не голосовали в Раде за этот законопроект.