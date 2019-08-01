Суд отменил пересчет голосов на округе, где не прошел Пашинский

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Суд отменил пересчет голосов на 64-м округе. Об этом сегодня на брифинге заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Она напомнила, что по 64-му округу Житомирский окружной апелляционный суд вынес решение о пересчете голосов на всех 299 участковых избирательных комиссиях. По ее словам, ситуация на этом округе была "нашей очень сильной головной болью, и это решение имело бы очень серьезное влияние на время и порядок подведения итогов голосования".

Однако вчера Седьмой апелляционный административный суд отменил решение Житомирского суда, отметив в решении, что нарушений не было.

"Тот факт, что кто-то не достиг успеха, не является признаком нарушения. Поэтому иногда наши кандидаты входят в ожесточенные юридические баталии просто потому, что они проиграли", - сказала Слипачук.

"На сегодня по нескольким окружным избиркомам идут достаточно серьезные судебные рассмотрения, которые должны завершиться в ближайшие дни и могут повлиять на подведение итогов голосования", - добавил она, уточнив, что речь идет в первую очередь об одномандатных округах.

После дня голосования в целом было подано 74 иска в 23-х одномандатных округах, из них в удовлетворении 42 было отказано, пять оставлено без рассмотрения, 14 удоволетворены и 13 сейчас находятся в производстве.

На 64-м округе баллотировался депутат Сергей Пашинский. 28 июля Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от партии Слуга народа Вячеслава Сигачева и обязал пересчитать голоса на всех участках в округе №64 в Коростене.