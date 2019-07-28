В округе, где проиграл Пашинский, суд обязал пересчитать голоса

Подсчет голосов (фото - ЕРА)

Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от партии Слуга народа Вячеслава Сигачева и обязал пересчитать голоса на всех участках в округе №64 в Коростене. Об этом сообщает Житомир.info.

Отмечается, что у других сторон процесса есть время до 15:00 29 июля, чтобы подать апелляцию на это решение.

Сигачев проиграл действующему депутату от фракции БПП Владимиру Арешонкову, который участвовал в выборах как самовыдвиженец. Он обошел кандидата от Слуги народа на 640 голосов. Третье место в этом округе занял действующий депутат Сергей Пашинский.

Округ №64 является одним из шести, где, по данным гражданской сети ОПОРА, "двойники" помешали победить кандидатам от Слуги народа. Здесь баллотировался самовыдвиженец Анатолий Арешков, который указал местом работы ЧП Слуга Народа!. Он набрал 5872 голоса.

22 июля в округ №64 прилетал вертолет со спецназовцами, чтобы предотвратить возможные нарушения при подсчете голосов.

26 июля сообалось, что в партии Слуга народа будут требовать пересчет голосов в восьми одномандатных избирательных округах.