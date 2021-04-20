Суд отменил решение ОАСК по иску Портнова о пересмотре описания Майдана в учебниках

Решение Окружного административного суда Киева обязать Министерство образования и науки пересмотреть в учебниках истории описание событий Майдана отменено. Об этом сообщает пресс-служба Шестого апелляционного административного суда Киева.

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Суд принял решение по иску Андрея Портнова к Минобразования 14 апреля 2021 года.

Решение ОАСК от 21 января 2021 года, по которому Министерство образования должно было обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины, вышедших в 2018 и 2019 годах, отменено. "В удовлетворении иска в этой части отказано", – сообщает пресс-служба суда.

Текст постановления пока отсутствует в Едином госреестре судебных решений. Пресс-служба суда утверждает, что он был отправлен в реестр 15 апреля и будет опубликован в порядке, определенном законом.

Портнов утверждал, что описания событий 2013-2014 годов в учебниках искажают информацию. Как пример он приводил утверждение в учебнике, что 22 января 2014 года снайперы "Беркута" застрелили на улице Грушевского пятерых активистов Евромайдана, поскольку обвинительные приговоры по этому делу отсутствуют.

21 января 2021-го ОАСК удовлетворил иск Портнова и обязал МОН пересмотреть учебники по истории в части Майдана.

17 апреля ЦПК заявил, что ШААС оставил в силе решение ОАСК по иску Портнова и обязал МОН пересмотреть учебники.

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Денис Юдин

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