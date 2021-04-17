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ЦПК: Связанные с Портновым судьи обязали пересмотреть учебники в части Майдана

17.04.2021, 13:44
ЦПК: Связанные с Портновым судьи обязали пересмотреть учебники в части Майдана - Фото
Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)

Шестой апелляционный суд Киева обязал Минобразования пересмотреть учебники истории в части, описывающей события Майдана. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции и утверждает: в коллегию входили судьи, связанные с Андреем Портновым – экс-замглавы администрации беглого бывшего президента Виктора Януковича.

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ЦПК пишет, что на этой неделе Шестой апелляционный суд оставил в силе решение Окружного админсуда. Таким образом суд обязал пересмотреть фрагменты учебников, где упоминается Майдан. "Якобы не доказана вина силовиков в расстреле демонстрантов", – объясняют в ЦПК.

Как сообщается, коллегию судей апелляции возглавляла Яна Глущенко. По данным ЦПК, она закончила Ростовский госуниверистет имени Горького и владеет с Портновым апартаментами в одной столичной новостройке на улице Коновальца.

Также в коллегию входила судья Яна Черпицкая. ЦПК пишет, что ее муж Олег Черпицкий вместе с Портновым входил во фракцию БЮТ в Раде VI созыва. Оба они стали одними из первых нардепов, которые перешли из политсилы Юлии Тимошенко в Партию регионов.

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  • 21 января 2021-го ОАСК удовлетворил иск Портнова и обязал МОН пересмотреть учебники по истории в части Майдана.

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Марк Сировой
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ОАСК суд майдан учебники Андрей Портнов шестой апелляционный суд
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