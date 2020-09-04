Печерский райсуд решил, что Портнов правомерно опубликовал личные данные водителя Схем

Суд считает, что журналисты не могут собирать данные "о личной жизни" человека без его согласия

Печерский райсуд Киева отказал в иске водителя программы Схемы Бориса Мазура к бывшему главе Администрации президента Андрею Портнову, который разместил его личные данные в интернете, и обязал Мазура выплатить в пользу Портнова 52 000 грн. Копию решения суда от 31 августа опубликовал на своем сайте Портнов.

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Суд решил, что личные данные Мазура представляют собой предмет общественного интереса, потому что он участвовал в наблюдении за Портновым, чем нарушил его права. По мнению суда, закон не дает права журналистам, кроме случаев, установленных в Уголовно-процессуальном кодексе и в законе о господдержке СМИ, проводить слежку, собирая конфиденциальную информацию о личной жизни лица без его согласия.

Суд считает, что не имеет значения, за кем ведется наблюдение — за публичным лицом или нет. При этом Портнов, по мнению суда, не является публичным лицом.

Поэтому распространение Портновым личных данных Мазура, как человека, который следил за ним незаконно, суд счел правомерным.

Сам Портнов пояснил, что опубликовал личные данные водителя Схем, чтобы предотвратить вмешательство в его личную жизнь.

Как пишет Судебный репортер, законодательство Украины не содержит определения понятия "публичное лицо". Вместе с тем издание отмечает, что, согласно закону о противодействии отмыванию денег, национальные публичные деятели - это лица, которые выполняли публичные функции в течение последних трех лет.

Таким образом суд отказал в иске водителя Схем, а также обязал его компенсировать Портнову 52500 грн расходов на адвоката. Решение может быть обжаловано.

Судебный репортер сообщает, что судья Волкова, которая приняла это решение, ранее приняла решение о непрерывном проживании Портнова в Украине в течение последних пяти лет, когда он жил за границей.

В октябре 2019 г Портнов опубликовал в Telegram персональные данные водителя программы Схемы Бориса Мазура.

17 августа неизвестные сожгли его автомобиль.

В ноябре стало известно, что полиция открыла уголовное производство по заявлению Портнова против журналистов Схем о том, что они якобы препятствуют "журналистской деятельности" бывшего чиновника.

Вадим Ребрина

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