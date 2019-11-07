Полиция расследует, как "Схемы" мешали "журналисту" Портнову

Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)

Полиция открыла уголовное производство по заявлению экс-замглавы АП Андрея Портнова против журналистов программы "Схемы" о том, что они якобы препятствуют "журналистской деятельности" бывшего чиновника. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там утверждают, что якобы обязаны были открыть производство.

"В соответствии со ст. 214 УПК, следователь, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении, обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в сообщении.

Полиция начала уголовное производство "по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов" (ст. 171 УК) и "нарушения неприкосновенности частной жизни" (ст. 182 УК).

Журналистом какого издания является Портнов, неизвестно.