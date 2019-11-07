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Полиция расследует, как "Схемы" мешали "журналисту" Портнову

Полиция расследует, как "Схемы" мешали "журналисту" Портнову - Фото
Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)
07.11.2019, 19:28

Ранее Портнов написал в Telegram, что "выпишет" себе журналистское удостоверение

Полиция открыла уголовное производство по заявлению экс-замглавы АП Андрея Портнова против журналистов программы "Схемы" о том, что они якобы препятствуют "журналистской деятельности" бывшего чиновника. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там утверждают, что якобы обязаны были открыть производство.

"В соответствии со ст. 214 УПК, следователь, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении, обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в сообщении.

Полиция начала уголовное производство "по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов" (ст. 171 УК) и "нарушения неприкосновенности частной жизни" (ст. 182 УК).

Журналистом какого издания является Портнов, неизвестно.

  • Ранее Портнов обнародовал персональные данные члена съемочной группы, которая проводит расследование влияния и связей экс-чиновника с новой властью. Редакция назвала это давлением на журналистов и нарушением закона о защите персональных данных.
  • Портнов продолжил публиковать данные "Схем", назвав свои действия "привнесением новых стандартов".
  • Позже он написал в Telegram, что "выпишет" себе журналистское удостоверение и подал заявление в полицию на журналистов "Схем".
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сми журналист дело схемы Андрей Портнов
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